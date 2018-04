CALTANISSETTA – La giunta municipale ha deliberato l’erogazione di un contributo ai proprietari degli alloggi delle palazzine dell’Iacp di via Puccini: a ciascuna di esse il Comune ha assegnato 3.500 euro per le spese di trasloco negli altri appartamenti che hanno acquistato con le somme assegnate dall’Iacp. I destinatari della cifra riceveranno intanto il 60 %, ossia 2.100 euro, ed il restante 40 % (1.400 euro) dopo avere presentato la documentazione dimostrante l’acquisto o la locazione di un nuovo alloggio. Le famiglie interessate sono complessivamente 64 perché alle 27 che hanno riscattato gli alloggi dei quali sono diventati proprietari, si aggiungono altre 37 che sono semplici affittuarie e che l’Iacp sta cercando di sistemare in immobili presi in affitto.

