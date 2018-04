CALTANISSETTA – All’indomani della tornata elettorale della Rappresentanza Sindacale Unitaria nei posti di lavoro si afferma un dato importante e in controtendenza rispetto alle elezioni politiche nella nostra provincia: un’altissima partecipazione al voto (circa 4060 votanti) dimostra che i lavoratori credono ancora nella Rappresentanza sindacale e in particolare in uno storico sindacato come la CISL .

Assunta Tolentino, segretaria Cisl-Fp di Caltanissetta, sottolinea: “La nostra Segreteria Provinciale ha registrato con grande soddisfazione un ottimo risultato in tutta la provincia di Caltanissetta in settori quali Enti Locali, Sanità, Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Aci. In particolare, nel Libero Consorzio di Caltanissetta sono stati ottenuti 9 seggi su 12 con una percentuale del 72,2 %, mentre nella Sanità, nonostante l’azione degrinatoria e gli attacchi sui social con fake-news dei sindacati corporativisti, la Cisl FP è stata il primo sindacato nei Presidi Ospedalieri e Distretti di S. Cataldo, di Gela e di Niscemi. Negli Enti Pubblici non Economici si registra il primato della Cisl presso l’iNPS di Caltanissetta (44 voti su 85 votanti con una percentuale del 51,76) e presso l’ACI con una percentuale del 57, 14 , mentre è in costante crescita il consenso della Cisl presso l’Agenzia delle Entrate. L’esito delle elezioni RSU è stato il frutto di un prezioso e infaticabile lavoro di squadra, a partire dai 120 candidati che in prima persona hanno partecipato direttamente alla competizione elettorale, sino ai dirigenti che hanno assicurato il sostegno politico e organizzativo. La Cisl di Caltanissetta è quindi stimolata a continuare l’azione sino ad ora condotta per realizzare il vero Sindacato di Prossimità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...