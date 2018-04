CALTANISSETTA – Dall’11 al 13 Aprile presso L’Istituto Comprensivo Caponnetto del quartiere “Santa Petronilla” , si terrà la seconda tappa dei “Quartieri in Salus”, evento promosso dal Comune in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta, con il Cefpas, con le Associazioni di volontariato socio-assistenziale del territorio, con gli ordini professionali ed altri enti.

La manifestazione ha come obbiettivo quello di promuovere la prevenzione della salute grazie all’allestimento di ambulatori medici e alla presenza delle associazioni del terzo settore. Tra queste sarà presente la Sezione di Caltanissetta dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) che solo nella giornata di Venerdì 13, allestirà una postazione mobile nella quale effettuerà screening sugli indicatori di rischio della Dislessia e della Disortografia. Il presidente della sezione di CL, dottor Alfredo Fiaccabrino si è reso subito disponibile all’invito organizzando tutto il necessario per rendere possibile l’attività di prevenzione ed informazione promossa della sezione. Il Dottore Leonardi insieme ad altri esperti soci AID, sarà disponibile per tutta la giornata di Venerdì per effettuare consulenze e screening sui DSA (dalle ore 9:30 alle 12:31 , dalle 16:30 alle ore 18:30).

Inoltre, durante i giorni di Mercoledì e di Giovedì, l’associazione AID sarà presente all’interno dell’istituto con un semplice banchetto informativo.

