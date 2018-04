CALTANISSETTA – Al via nei giorni 11, 12 e 13 aprile la seconda tappa di “Quartieri in Salus” iniziativa di prossimità della VI commissione consiliare permanente “Salute” del Comune realizzata grazie alla collaborazione dell’Asp di Caltanissetta, del CEFPAS delle Associazioni di volontariato socio-assistenziale del territorio, degli Ordini Professionali, dell’Osservatorio Provinciale sul Bullismo e Ufficio scolastico provinciale, per promuovere la cultura della Salute e della prevenzione e rendere diffusamente accessibili alla cittadinanza i percorsi di cura, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Sarà il Quartiere “Santa Petronilla” ad ospitare l’iniziativa che avrà la sua centrale operativa presso l’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” presieduto da Maurizio Lomonaco, che insieme a Vito Parisi, Preside del Liceo “A. Volta”, a Laura Zurli preside dell’ICS Pietro Leone e I.I.S “Mottura” ed a Loredana Schillaci dirigente dell’I.P.S.I.A. “Galileo Galilei”, accoglierà le iniziative legate alla manifestazione.

Ricchissimo il programma che sarà illustrato venerdì 6 aprile alle ore 09.30 nella sala riunioni dell’Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” in Via Montessori dagli organizzatori.

