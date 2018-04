CALTANISSETTA – Tutto pronto a Caltanissetta per il primo Festival del Minirugby, organizzato dalla Nissa Rugby, in programma allo stadio “M. Tomaselli”, sabato 7 aprile alle ore 15. Il capoluogo nisseno si trasformerà nel cuore siciliano della palla ovale con oltre 200 rugbisti, ragazzi e ragazze, provenienti da tutta l’isola. La manifestazione prevede match riservati alle categorie under 6-8-10-12 e 14 (maschile e femminile). In campo mini-atleti provenienti da Palermo, Trapani, Marsala, San Cataldo e Caltanissetta. Ospite della manifestazione il vicepresidente del Comitato regionale Sicilia FIR, Gianni Saraceno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...