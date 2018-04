CALTANISSETTA – Si è svolta martedì 17 aprile, presso i locali dell’Info Point della Pro Loco di Caltanissetta, la fase conclusiva della seconda edizione del concorso fotografico “ScattiAmo la Settimana Santa”, iniziato lo scorso 11 marzo e che ha visto la partecipazione di 19 concorrenti, con una successiva selezione di 20 fotografie in gara.

Durante la cerimonia finale, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del concorso.

Secondo il giudizio popolare, il primo premio è stato assegnato a Felice Stuppia per la foto dal titolo “La Devozione del Venerdì Santo”.

Inoltre quest’anno la giuria dei fotografi, composta da Lillo Miccichè, Diego Avanzato e Patrizio Curatolo, tenendo in considerazione il particolare valore delle opere fotografiche concorrenti, ha deciso di istituire due premi speciali. Tra questi, il premio della giuria tecnica è stato assegnato a Dora Forgia, per la foto dal titolo Estremo Anelito “Per aver rappresentato, in maniera toccante, il rapporto tra la gente e la tradizione del Giovedì Santo”. Il premio per l’originalità del soggetto

ritratto, invece, è stato conferito a Giovanni Di Lorenzo, con L’Urlo della Croce “Per l’originalità del messaggio trasmesso in difesa delle donne, contro ogni tipo di violenza, e dei diritti dei migranti a non essere oggetto di discriminazione”.

I premi conferiti ai tre vincitori sono stati offerti da “Foto Avanzato”, “Foto Curatolo” e “Tentazioni e Sapori” di Davide Scancarello.

L’evento ha visto anche la partecipazione dell’avvocato Vincenzo Giambarresi, Segretario

dell’Associazione Nissena Filatelica e Numismatica, che ha ringraziato la Pro Loco per l’invito e la collaborazione ricordando il successo della recente mostra sul tema “Misteri sacri e Filatelia” e del servizio filatelico temporaneo di annullo speciale, in collaborazione con PosteItaliane, eventi tenutisi presso i locali dell’Info Point della Pro Loco di Caltanissetta. Il Segretario ha inoltre annunciato un’ulteriore mostra che avrà luogo dal 10 al 12 maggio, in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia e della Ronda delle Zolfare, che verrà anch’essa accompagnata da una cartolina con annullo postale.

