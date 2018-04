Nota stampa dell’assessore Carlo Campione sulla presunta modifica delle misure dello stadio nisseno “M. Tomaselli”. In riferimento ad alcuni articoli che sono stati publicati in questi giorni da alcune testate giornalistiche, relativamente allo stadio Tomaselli, è doveroso fare conoscere il punto di vista dell’Amministrazione Comunale. Siamo d’accordo con Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Calcio Dilettanti, nonchè vicepresidente del CONI Sicilia, che il rispetto delle discipline sportive non può che essere equidistante tra calcio, rugby e l’atletica leggera, specialità praticate nello stadio Tomaselli, pertanto l’ Amministrazione Comunale farà tutto il possibile affinchè lo stadio Tomaselli sia abilitato ad ospitare gare di calcio, di rugby e competizioni di atletica. Il problema, ci riferisce l’ufficio tecnico, è mettere in sicurezza lo stadio per gare superiori alla prima categoria, purtroppo un problema che ad oggi non si pone, speriamo che in un futuro non troppo lontano le squadre nissene di calcio possano militare in campionati superiori alla prima categoria, in quel caso saremo pronti ad affrontare le spese necessarie per avere uno stadio in regola. Sosteniamo che a Caltanissetta il problema dello sport non è l’impiantistica ma avere la capacità, tutti insieme: società, realtà imprenditoriali,sponsor, politica( senza differenze di colori), cittadini di lavorare all’unisono. Il 10 Maggio partirà dalla nostra città il giro d’Italia, abbiamo coinvolto tutte le federazioni sportive nissene (circa 15) per rendere tale evento internazionale coinvolgente per tutti gli sportivi e la città, saranno coinvolti più di 2000 atleti, attraverso una serie di iniziative a ridosso della partenza del giro. E’ un momento per dimostrare a noi stessi cosa è lo sport per noi nisseni e quale valore diamo.

