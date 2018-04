CALTANISSETTA – Una pioggia record (per intensità e quantità) quella che ha inondato il capoluogo nisseno nel primo pomeriggio, tra le ore 14 e le 16. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco: per lo più allagamenti di alcuni immobili (uso abitazione e commerciale) piano terra; non si registrano feriti. Traffico in tilt a causa delle fiumane che hanno invaso alcune strade: la pioggia ha mandato in tilt molte caditoie e fatto saltare i tombini in alcune zone della città. La situazione è tornata alla normalità ma, rimane alta l’allerta anche per domenica 22 aprile dopo che la protezione civile ha indetto l’allerta gialla.

