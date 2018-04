CALTANISSETTA – Cordoglio profondo in città per la morte del professor Sergio Mangiavillano all’età di 75 anni. Lo stimato uomo di cultura nisseno si era recato a Milano per sostenere la figlia alle prese con un piccolo problema di salute ma è stato colto da un malore. Sergio Mangiavillano andò in pensione nel 2001 da preside dell’istituto Magistrale, dopo aver insegnato Italiano e Latino al liceo Scientico “A. Volta”. Ha operato con organizzazioni laicali della Chiesa con responsabilità di primo piano. E’ stato tra i fondatori, 11 anni or sono, insieme al preside Vitellaro e ad altri amici nisseni della società Nissena di Storia Patria. Era condirettore della rivista Archivio Nisseno organo della società. Collaborava con la casa editrice Lussografica per alcune collane editoriali. Egli stesso ha scritto molto sia come studioso dei problemi dei nostri tempi sia come esperto di letteratura italiana. Ha scritto alcuni romanzi di ambientazione storica.

Il cordoglio dello Juvara: Il Dirigente Scolastico, il personale docente e amministrativo dell’Istituto Manzoni Juvara di Caltanissetta, esprimono le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del carissimo Preside, professor Sergio Mangiavillano.

La comunità scolastica del Liceo Manzoni lo ricorda come un grande esempio di educatore, fermo nei valori e nei principi fondanti della crescita umana e culturale dei giovani. Ricordiamo commossi la sua inestimabile e profonda cultura umanistica, la sua importante opera di ricerca storica e il suo senso del dovere verso l’istituzione che rappresentava e i suoi discenti.

L’Istituto Manzoni Juvara

