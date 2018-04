CALTANISSETTA – Sono in corso di accertamento, da parte della polizia municipale, le cause che, questa mattina, hanno determinato lo scontro tra una Toyota Corolla e due ciclisti nelle vicinanze dello stadio “M. Tomaselli” in contrada Pian del Lago: l’auto avrebbe travolto gli atleti. I due sportivi feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: uno di 56 anni, sarebbe in codice rosso, l’altro di 59 anni in codice giallo.

