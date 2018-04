CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Rispettiamo sempre chi ha delle certezze e tra queste quella di continuare a scrivere a nome della fantomatica Alleanza per la Città. Alleanza nata quattro anni fa tra PD, UDC e Polo Civico, inizialmente rappresentata in Consiglio Comunale da 18 Consiglieri, oggi ridotta alla sola presenza dei Centristi e rappresentata da soli 6 Consiglieri Comunali su 30.

Una cosa certa per noi è quella che questo Sindaco ha, tra le tante incongruenze, mancato di parola e di coerenza verso i cittadini poiché, essendo venuto meno, nei fatti, il patto elettorale che ha dato vita al progetto di Alleanza per la Città, il massimo rappresentante di quello stesso patto si sarebbe dovuto dimettere, fosse solo per coerenza a se stesso e a quello che ha sempre proclamato pubblicamente: il Sindaco Ruvolo esiste nella misura in cui esiste l’Alleanza.

Tutti i cittadini ricordano quante volte il Sindaco ha tenuto a distanziare la sua politica civica da quella dei partiti tradizionali, sistematicamente tacciati di attaccamento alle poltrone ed ai posti di potere, poltrone e posti che, nella realtà, solo lui ed i suoi assessori continuano a detenere ed occupare abusivamente.

Non tutti hanno il coraggio di dimettersi e lasciare le poltrone conquistate con i voti dei famosi e bistrattati partiti tradizionali. Del resto, dopo lo scempio creato in città e dopo le mancate risposte, quando potrebbe più ricapitargli di sedere sulla poltrona di primo cittadino!

Il Partito Democratico non intende più soprassedere e tacere sulle tante incompiute della giunta Ruvolo e, da forza dell’opposizione, si impegna con la città ad avviare tutte le iniziative politiche più idonee, consiliari e non, per liberare al più presto la città dal sequestro politico ed amministrativo del Sindaco Ruvolo.

La Direzione Cittadina PD

