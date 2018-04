CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, esprime un plauso per l’operazione antidroga della Guardia di Finanza in centro storico che ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di stupefacenti.

“L’attività di controllo costante e l’attenzione investigativa contribuiscono alla sicurezza nel centro storico della nostra città”, afferma il primo cittadino. “Il centro storico è un’area presidiata. Ringrazio la Guardia di finanza per l’operazione odierna e tutte le forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e Polizia municipale, per la perseveranza nelle attività di monitoraggio e controllo che sostengono i percorsi positivi avviati nel centro storico di Caltanissetta”.

