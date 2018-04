CALTANISSETTA – L’Associazione Onde donneinmovimento, socia di toponomastica femminile, continua l’impegno per riequilibrio di genere nella toponomastica cittadina. lo scorso 8 marzo, Giornata internazionale della donna, ha consegnato all’Amministrazione Comunale le firme della Petizione Popolare per Intitolare a Letizia Colajanni la strada che congiunge Via Due Fontane con Via Luigi Monaco, sollecitato l’iter burocratico della richiesta d’intitolazione dell’asilo nido del Villaggio Santa Barbara a Maria Giunetti, proposto l’intitolazione della pista di atletica ad Annarita Sidoti, indicato due nomi di donne nissene, Elvira Sanfilippo Traina e Nuccia Grosso,

Avendo avuto dall’amministrazione un riscontro positivo, ha formalizzato la richiesta di intitolare la biblioteca della giunta comunale a Elvira Sanfilippo Traina, donna impegnata nella vita politica nissena negli anni 80, che è stata Consigliera comunale della Democrazia Cristiana e ha ricoperto la carica di Assessore alla Solidarietà Sociale ed al Personale.

Insieme al Panathlon di Caltanissetta ha chiesto, inoltre, di intitolare la sala stampa dell’impianto sportivo di Pian del Lago a Nuccia Grosso, giornalista, donna impegnata nella vita politica cittadina, appassionata di sport, per un giusto riconoscimento delle sue due passioni: il giornalismo e lo sport.

L’intitolazione di questi luoghi, che si ritengono adeguati al loro profilo favorirà la memoria delle loro vite e dei segni che hanno lasciato nella vita pubblica di questa città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...