CALTANISSETTA – Giovedì 3 maggio alle 9,30 al foyer del teatro Margherita verrà presentata l’ottava edizione di MusicalMuseo, Concorso internazionale per giovani talenti e concorso nazionale per scuole medie a indirizzo musicale. Verranno presentate le scuole partecipanti ed i riconoscimenti ottenuti. Saranno presenti il sindaco, Giovanni Ruvolo e l’assessore alla Creatività e partecipazione, Pasquale Tornatore, gli organizzatori, maestro Mirko Gangi, direttore artistico della manifestazione, e il maestro Martina Vacca, il presidente del comitato d’onore, prof. Emilio Giammusso e il presidente della Pro Loco Giuseppe D’Antona.

Caltanissetta è pronta ad accogliere i giovani talenti solisti che giungeranno anche da Ucraina, Georgia, Russia ed Usa, in formazioni da camera e orchestre delle scuole medie ad indirizzo musicale provenienti da tutta Italia che saranno protagoniste dell’ottava edizione del concorso internazionale MusicalMuseo, in programma nel capoluogo nisseno dall’8 al 12 maggio. La manifestazione per il quarto anno consecutivo ha ottenuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. L’organizzazione ha già predisposto le commissioni giudicatrici che svolgeranno le audizioni e le conseguenti valutazioni. Il concorso, ormai consolidatosi tra i primi in Italia, nella serata finale in programma al teatro Regina Margherita ospiterà la dottoressa Annalisa Spadolini, Coordinatore Nucleo Tecnico Coordinamento per l’Apprendimento pratico della musica a Scuola del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

“La manifestazione è cresciuta ogni anno, ponendo Caltanissetta tra le città d’Italia che rappresentano la ricchezza artistica espressa dal mondo della scuola – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Gli organizzatori hanno saputo interpretare questo ruolo che la scuola riveste nell’essere protagonista del cambiamento. Vedere tante scuole e numerosi giovani che affollano le piazze ed i luoghi della cultura è veramente il sogno che tutti abbiamo immaginato, quello di una città viva. Nonostante le grosse difficoltà economiche non abbiamo esitato un attimo a stare vicino a chi ha avuto questa idea. Facendo questo lavoro di squadra sono sicuro che Caltanissetta possa diventare capitale italiana delle realtà musicali espresse dalle scuole”, conclude il primo cittadino.

Gli organizzatori, M° Mirko Gangi e M° Martina Vacca, impegnati nel definire gli ultimi dettagli, all’unisono sottolineano: “Il prestigio di MusicalMuseo, che in poco tempo ha assunto valore di riferimento didattico e culturale nel panorama nazionale, è un riconoscimento anche alla città. Siamo soddisfatti ed orgogliosi del lavoro che svolgiamo con il nostro staff, teso a consolidare, e se possibile incrementare, il valore di questo evento nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Ogni anno da tutta la nazione e dall’estero giungono centinaia di ragazzi a Caltanissetta, è un capitale di valore inestimabile, patrimonio della città”.

