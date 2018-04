CALTANISSETTA – Martedì 10 aprile 2018 sarà celebrato il 166° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Sede dell’evento quest’anno sarà l’ex Convento dei Gesuiti che ospita la Biblioteca Comunale “Scarabelli”. Con la scelta della Biblioteca Scarabelli si è voluto rendere omaggio a uno dei luoghi significativi della città. La biblioteca ospita, infatti, migliaia di volumi, riviste e manoscritti di importanza storica, dei quali molti costituiscono memoria della comunità nissena.

Al fine di dare corso alla celebrazione, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, in Corso Umberto I – tratto dalla Chiesa di Sant’Agata e fino a Piazza Calatafimi – e in Via Gravina – dall’inizio e fino al civico n.70 – sarà adottato il divieto di sosta con rimozione forzate delle autovetture. Per questo temporaneo disagio che sarà causato, a nome dei poliziotti di Caltanissetta, il Questore Signer si scusa con i residenti e li invita a parcheggiare le autovetture in luoghi diversi da quelli sopra indicati, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della celebrazione dell’Anniversario dell’Istituzione. (Foto di repertorio)

