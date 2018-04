CALTANISSETTA – Sono 105 gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” che hanno superato l’esame di lingua cinese HSK del 24 marzo.

Grande soddisfazione per i ragazzi dell’Anglo-Cinese e per la scuola: non è facile convincere gli studenti a sostenere un esame extra e a prepararsi con tanta solerzia. A sostenere gli esami sono stati gli allievi dal primo al quinto anno del corso Anglo-Cinese, a cui si sono aggiunti anche due esterni (uno studente di un altro indirizzo dello Scientifico ed una docente di scuola primaria), che hanno frequentato il corso pomeridiano di lingua cinese.

I livelli d’esame sostenuti e conseguiti vanno dal primo al terzo. Il primo livello richiede una conoscenza di 150 parole (composte da caratteri cinesi), il secondo di 300 e il terzo di 600 parole; tutti e tre i livelli richiedono una buona conoscenza della grammatica cinese.

I cinque anni di liceo sono strutturati in modo da consentire l’acquisizione della certificazione HSK senza particolari difficoltà.

