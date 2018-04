CALTANISSETTA – Giovedì 3 Maggio le classi terze, quarte e quinte dell’IIS Volta di Caltanissetta parteciperanno e animeranno il convegno “Scuola e legalità “ presso l’Auditorium Bufalino dalla seconda alla quinta ora.

In tale occasione incontreranno la professoressa Maria Falcone, il Prefetto Maria Teresa Cucinotta e il dottor Gabriele Paci per riflettere e studiare la figura del Giudice Giovanni Falcone, una delle più importanti e prestigiose personalità nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale.

L’attività è coordinata dalle professoresse Alessandra Giunta e Sonia Zaccaria.

