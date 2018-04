CALTANISSETTA – L’amministrazione comunale sarà presente venerdì 27 aprile alle ore 11,00 in piazza del Parlamento a Palermo per la manifestazione del comitato “#siamohandicappatinocretini” organizzata dalle associazioni per chiedere al Governo misure strutturali per le disabilità gravi e gravissime a partire dalla stabilizzazione dell’assegno di cura.

“Come amministrazione – afferma il sindaco Giovanni Ruvolo – diamo piena solidarietà a tutte le associazioni e alle famiglie che convivono con la disabilità. L’amministrazione è sempre stata sensibile e vicina con i fatti a queste realtà”. A Palermo sarà presente un rappresentante della Giunta. “La nostra partecipazione alla manifestazione – spiega il sindaco – è un gesto di solidarietà. Come Istituzione che ha lavorato con grande impegno su questo fronte, invece, chiediamo un dialogo e un incontro con l’assessore regionale, una richiesta che sarà formalizzata domani”.

Per il sindaco è necessario che la Regione siciliana “dia un segnale inequivocabile che la disabilità rappresenta una priorità delle politiche del governo”.

L’attività in acqua per i disabili, la gestione degli asili nido con una particolare attenzione ai disabili, il trasporto sociale, il servizio scolastico di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il centro spina bifida, sono alcune delle attività in cui il Comune garantisce servizi e investimenti al mondo delle disabilità.

