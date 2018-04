CALTANISSETTA – Si è svolta martedì 17 aprile presso l’Aula Magna dell’ITET RAPISARDI-DA VINCI un’attività di aggiornamento rivolta ai docenti in collaborazione con le forze di Polizia. Per la valenza formativa dell’incontro, la partecipazione è stata estesa anche agli studenti del triennio degli indirizzi “Sistemi informativi aziendali”, “Informatica e telecomunicazioni” e alle famiglie.

L’attività prevista dal Piano dell’Offerta Formativa deliberata dal Collegio dei docenti, organizzata in collaborazione con la polizia postale all’interno dei progetti di prevenzione e di formazione promossi dall’Istituto, ha visto la partecipazione dell’Ispettore Superiore Michele Fiore, del Sovraintendente Giovanni Fasciana e dell’Assistente Capo Benedetto Schembri, relatori del corso.

Come ha dichiarato in apertura il Dirigente Scolastico Santa Iacuzzo, è necessario lavorare in sinergia con le famiglie e la scuola per tutelare i minori in rete e per contrastare i fenomeni legati ai pericoli del web.

I relatori, rivolgendosi agli studenti hanno sottolineato più volte il duplice volto della rete che può essere strumento dalle grandi opportunità, ma anche grande trappola.

Educare ad un uso consapevole della rete è oggi una priorità: cyber-bullismo, cyber-pedofilia, dipendenze da giochi, sono alcuni dei problemi che la polizia postale ogni giorno deve affrontare per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini.

Il Sovraintendente Giovanni Fasciana e l’Assistente Capo Benedetto Schembri hanno più volte ribadito nel corso dei loro interventi che la rete o il display di un telefonino non sono schermi che difendono dai pericoli. Nel mondo immateriale della rete può celarsi di tutto, anche trappole mortali, come nel caso del Blue Whale, tristemente conosciuto come il gioco dei suicidi.

Durante l’incontro sono stati mostrati dei video per sensibilizzare gli studenti ed educarli a comportamenti corretti nel rispetto della Legge 71/2017 che conferisce nuovi e più efficaci strumenti di tutela per le vittime di abusi avvenuti in rete.

Per segnalare i casi di bullismo è attiva una casella di posta bullismo@istruzione.it, inoltre diversi canali social del MIUR www.webimparoweb.eu e www.ilsocial.eu, sono espressioni di piazze virtuali in cui poter comunicare e socializzare le proprie esperienze ed emozioni sotto la guida di un docente che è anche amministratore dei contenuti da pubblicare.

L’ITET “RAPISARDI-DA VINCI” ringrazia la polizia per la sua autorevole presenza e per il lavoro svolto a tutela del cittadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...