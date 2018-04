«La Procura non ha disposto alcuna autopsia sul corpo di Gaetano Malacasa, lo smentiamo fermamente» – spiegano Ivan Greco e Diego Ferraro, responsabili delle sedi siciliane di Giesse Risarcimento Danni, il gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti mortali al quale si sono affidati i familiari del motociclista.

«Già poche ore dopo l’incidente, infatti, proprio dalla Procura era giunto il nulla osta alla sepoltura, avvenuta poi martedì mattina – continuano Greco e Ferraro, insieme all’avv. Rita Parla, fiduciario di Giesse incaricato dai familiari – Quanto riportato nell’articolo, ovvero che l’automobilista “sia finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Un atto dovuto, questo, pare per consentire di eseguire l’autopsia sul corpo del motociclista” è dunque da ritenersi privo di fondamento. Ora, anche con l’aiuto dei nostri periti, già opportunamente attivati, seguiremo tutti i passi dell’indagine che sarà condotta dalla Procura della Repubblica, contribuendo a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per fare piena luce su quanto accaduto, affinché i familiari, straziati dal dolore per questa tragica perdita, vedano riconosciuti al più presto i propri diritti».

