CALTANISSETTA – Nel Capoluogo nisseno, dopo la mezzanotte, i poliziotti della sezione volante sono intervenuti nella traversa che collega la via Napoleone Colajanni con la via Rochester per l’incendio di una Fiat 500 L, di proprietà di un impiegato. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco, hanno causato danni in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Indagini in corso. (Foto di repertorio)

