CALTANISSETTA – Il sindaco Giovanni Ruvolo ha partecipato ieri pomeriggio, sabato 28 aprile, in Cattedrale ai funerali del compianto avvocato penalista Emanuele Limuti. “L’amore che ha saputo esprimere per la città è da esempio per tutti. Il desiderio di spendersi per la collettività lo ha contraddistinto anche nel periodo della malattia. Non si è tirato indietro dall’essere propositivo e attivo. Il profondo amore per la cultura che ha sempre manifestato, testimonia che da essa la città rinasce“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...