CALTANISSETTA – Hanno preso avvio le numerose attività previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 aprile scorso tra il Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio e il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caltanissetta.

Come già comunicato, l’intesa si inserisce in una serie d’iniziative proposte dal Coordinamento de “Il Cammino dei Branciforti” che coinvolge, tra gli altri, 24 Comuni ricadenti nel territorio di 6 ex Province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caltanissetta Arch.Paolo Lo Iacono dichiara che “grazie al Protocollo verrà indetto un “concorso di idee” per arrivare all’individuazione di un percorso storico, monumentale, artistico, paesaggistico, denominato “L’idea progetto sul Cammino dei Branciforti”, riservato a tutti gli associati dell’Ordine provinciale e regionale, per individuare “l’idea progetto” più consona alla realizzazione dell’attività progettuale che si intende realizzare, con modalità e tempi da definire”.

Il protocollo tra l’altro prevede la collaborazione nell’organizzazione di un convegno che sarà accreditato quale momento formativo per tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

