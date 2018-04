CALTANISSETTA – Il CDA dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caltanissetta e la condivisione della Giunta della Camera di Commercio – ha dato esecuzione al Bando di Concorso nazionale denominato IL LOGO DE: “IL CAMMINO DEI BRANCIFORTI” cui possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie superiori.

Il bando, s’inserisce in una serie d’iniziative proposte dal Coordinamento de “Il Cammino dei Branciforti” i cui componenti: Soprintendenza ai BB.CC., Distretto Turistico Regionale, Camera di Commercio, i Comuni di Mazzarino, Comune di Butera, Comune di Pietraperzia, il Tavolo Unico di Regia, Storia Patria Nissena e Istituto Carlo M. Carafa, propedeutiche ad avviare il percorso con un importante convegno al quale parteciperanno i rappresentanti delle illustri famiglie, sarà presentata l’idea progettuale e sottoscritto un protocollo d’intesa con i 24 Sindaci interessati.

Il concorso ha lo scopo d’individuare il logo che dovrà segnare le diverse iniziative, ed è ideato al fine di coinvolgere i giovani studenti nella individuazione dell’elaborato e del marchio che dovrà distinguere il Cammino dei Branciforti e le altre famiglie cointeressate. Senza dubbio, l’’iniziativa, è da ascrivere ad un progetto di sviluppo socio-culturale per realizzare un percorso utile alla creazione di una “rete culturale, territoriale, museale, turistica” che, coinvolgendo alcuni stakeholder operanti sui territori che furono governati dalle famiglie Barresi, Branciforti, Lanza, e Santapau, concorra a mettere in rete le risorse culturali, monumentali, artistiche, architettoniche, per definire un’offerta in grado di valorizzare il potenziale attrattivo d’indubbia vastità. Si sta cercando di coinvolgere quanto più soggetti interessati al progetto, proprio per coordinare coloro che intendono aderire all’iniziativa e favorire in maniera organica il turismo nei Comuni aderenti, valorizzando e coordinando le varie iniziative turistiche, di promozione territoriale e dar vita ad un processo unitario di sviluppo che, muovendo dalle tipicità delle tradizioni, dei prodotti tipici locali e del patrimonio artistico e culturale, consenta la definizione di un’offerta turistica e di promozione dei territori.

