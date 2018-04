CALTANISSETTA – Nuovo appuntamento con I Martedì della Parola, la Lectio Biblica dedicata ai laici che il Vescovo, Mons. Mario Russotto tiene nella Cappella Maggiore del Seminario tutti i primi martedì di ogni mese.

Sempre dal Vangelo secondo Giovanni, che in quest’anno pastorale accompagna tutti i momenti di riflessione spirituale, il tema della Lectio: “In preghiera…ut omnes unum sint” (Gv 17, 11-26). Il capitolo 17 riguarda la preghiera di Gesù, a conclusione della sua vita terrena, il suo testamento spirituale ai discepoli, rivelazione dell’amore del Padre per tutti noi.

La croce che viene evocata nell’ora che si avvicina è vissuta come compimento della vita, quella nascita di vita nuova che il chicco di grano soltanto se muore e marcisce può generare. La vita che si genera è la dimensione dell’eternità in cui ci scopriamo amati dal Padre, non soltanto salvezza ultraterrena, dopo la morte, ma condizione gioiosa di figliolanza che sperimentiamo vivendo la fede.

La Croce come passaggio di conoscenza, la preghiera come comunione che dal Padre e il Figlio si estende a tutti i credenti. Un Padre onnipotente nella misericordia, amore incondizionato che accoglie le differenze e costruisce unità dove c’è divisione, alla ricerca continua di chi si è perduto, chiedendoci soltanto di lasciarci trovare da Lui.

