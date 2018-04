Una due giorni di incontri con gli studenti dell’IIS “Di Rocco” dedicata alla normativa in materia di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. E’ quella che s’è svolta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta grazie alla sensibilità manifestata dal Prefetto, dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, e dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Giuseppina Terranova (nella foto). In particolare, tramite il supporto organizzativo delle docenti Sebastiana Riggio e Marcella Damico, il Nucleo Operativo della Prefettura, rappresentato dal Vice Prefetto Aggiunto dott. Gabriele Barbaro e dal Funzionario Assistente Sociale, dott.ssa Filippa Corrado, ha incontrato gli studenti delle seconde classi dell’ Itaa (Istituto Tecnico Agrario) e dell’Ipseoa (Istituto Alberghiero) per illustrare l’attuale legislazione vigente sull’uso di sostanze stupefacenti che contempla le sanzioni amministrative da parte del Prefetto del luogo di residenza dei soggetti interessati e per rispondere ad ogni esigenza di chiarezza informativa da parte dei giovani studenti. La dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Terranova, ha ringraziato il Prefetto per la sensibilità e disponibilità verso il proprio Istituto al fine di informare la popolazione scolastica sulle normative in materia di consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso della due giorni è stato anche evidenziato che l’azione informativa/preventiva della Prefettura e della Scuola si inserisce nel riconoscimento incontrastato del dilagante consumo di sostanze stupefacenti, specialmente di quelle dette leggere che può costituire, in taluni casi, l’anticamera di una vera e propria dipendenza dalle sostanze di abuso. Un consumo che oggi, come non mai, riguarda anche fasce di età adolescenziale molto basse. S’è parlato in particolare dell’art.75 del Testo Unico n°309/1990 sugli stupefacenti per quanto concerne l’uso personale. Il Nucleo Operativo prefettizio ha fornito ai giovani studenti ogni informazione dettagliata sull’art.75 e, quindi, non solo sul suo rigore amministrativo ma anche sul significato sociale dello stesso che è rappresentato dal momento del colloquio tra il soggetto segnalato e l’Assistente Sociale del Nucleo, un incontro che costituisce un’opportunità di conoscere oppure ricordare le più note evidenze scientifiche a disposizione sui danni derivanti dal consumo di sostanze psicoattive.

