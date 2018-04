CALTANISSETTA – Il polo-laboratorio di San Giuliano è tornato stamane ad aprire le porte agli studenti. Sono stati gli alunni delle terze classi sezioni A e B del Liceo Scientifico “Carafa” di Riesi, guidati dalle docenti Annamaria Lo Bue e Giuseppina Paterna, a… immergersi tra le quotidiane attività alle quali sovrintendono i tecnici del laboratorio di Caltaqua per garantire controlli scrupolosi e minuziosi della risorsa idrica in ogni fase del lungo e articolato “viaggio” dell’acqua. Per gli studenti, alle prese in aula con corsi di chimica e microbiologia, si è trattato di effettuare un’esperienza sul campo nel segno di quell’auspicata crescente integrazione tra mondo della scuola e del lavoro ritenuta strategica sul piano della formazione.

Anche la visita di stamane rientra nell’ambito delle iniziative dell’area Caltaquacampus varata per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.

Gli studenti sono stati accolti dalla responsabile del laboratorio Ilaria Milazzo, dal tecnico di laboratorio, Calogero Santoro e dalla responsabile della comunicazione di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA Lea Romano.

Per il Gestore del servizio idrico il costante legame con il mondo della scuola, rinsaldato nel corso degli anni anche grazie a simili iniziative, rappresenta un elemento che ne connota profondamente l’attività di servizio sul territorio. Un dialogo incessante che è ritenuto assolutamente strategico per contribuire a formare, con informazioni corrette e immediatamente riscontrabili sul campo, un’effettiva e autentica “cultura dell’acqua” all’insegna dell’uso responsabile di una risorsa così preziosa.

