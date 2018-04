CALTANISSETTA – La sezione di Caltanissetta dell’Associazione Italiana Arbitri di calcio, istituita nel 1948, festeggia i 70 anni di attività: traguardo di prestigio che sarà celebrato giovedì 12 aprile con un incontro al centro polivalente “M. Abbate”. La Sezione nissena “Francesco Scarantino” di Caltanissetta ha annoverato ‘giacchette nere’ di valore: Francesco Scarantino arbitro in serie C e guardalinee in serie A, Michele Giordano arbitro in C e guardalinee in serie A e nelle competizioni internazionali, Cateno Scancarello arbitro in C, così come in tempi più recenti Antonio Lacagnina, Salvatore Guarino e Michele Liotta. Sino ad oggi otto i presidenti che si sono succeduti: Eugenio Calcagno (dal 1947al 1968), Francesco Scarantino (1968-1980), Giovanni Assennato (1980-1982), Cateno Scancarello (1982-1990), Giorgio Vitale (1990-2007), Calogero Schifano (2007-2016), Michele Giordano (2016-2017) e dal 27 gennaio 2017 l’attuale presidente Domenico Amico.

Alla manifestazione in programma al “M. Abbate” a partire dalle ore 19, è prevista la partecipazione la partecipazione dei vertici nazionali del mondo arbitrale e non solo. Già annunciata la presenza del presidente nazionale Aia Marcello Nicchi, Michele Cavarretta presidente Cra Sicilia, tutti i presidenti delle dieci sezione Aia siciliane, tutti gli arbitri, assistenti e osservatori di Caltanissetta, i presidenti della sezioni di Arezzo e di Salerno. E ancora: Sergio D’Antoni presidente del Coni Sicilia, Santino Lo Presti presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana vicepresidente della Lnd nazionale e responsabile del calcio femminile in Italia ed ex arbitro.

