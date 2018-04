CALTANISSETTA – Venerdì 13 aprile, alle ore 11, presso la sala Gialla di palazzo del Carmine sarà presentato il calendario degli eventi di avvicinamento alla tappa del Giro d’Italia che il 10 maggio partirà da Caltanissetta.

La manifestazione diffusa, che si svolgerà in diverse piazze e impianti sportivi cittadini secondo un calendario che verrà comunicato in occasione della conferenza stampa, vede il coinvolgimento di federazioni e società sportive, consulte cittadine, comitati di quartiere, reti d’impresa e scuole, sotto il coordinamento del Comitato di tappa.

Saranno presenti il sindaco Giovanni Ruvolo, l’assessore allo sport Carlo Campione, il coordinatore del comitato di tappa, Giovanni Guarino e gli altri componenti dell’organizzazione tra i quali il presidente ed il coordinatore del comitato “Aspettando la maglia Rosa”, Massimo Scibetta e Calogero Rivituso. Saranno presentate le iniziative in ambito sportivo dal comitato “Aspettando la maglia rosa” che ha approntato un ricco calendario, coinvolgendo tutte le discipline oltre al ciclismo.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate le altre iniziative messe in campo dal comitato di tappa in collaborazione con la rete d’imprese Strata ‘a foglia, il Panathlon e l’Inner Wheel, il Coni con tutte le federazioni sportive coinvolte, la Federciclismo, l’Ufficio

scolastico provinciale, le commissioni consiliari, i comitati di quartiere, il libero Consorzio e la Diocesi, la Rete museale culturale e ambientale del centro Sicilia. Per il mondo dello sport saranno presenti, tra gli altri, i rappresentanti del Coni, della Fipav e della Federciclismo. Per le scuole il delegato per l’educazione fisica, Enrico Cordova ed i dirigenti scolastici.

