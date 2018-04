CALTANISSETTA – Prende il via giovedì 26 aprile, con la cerimonia d’apertura alle ore 17 a palazzo Moncada, Strade Future 4.0 l’evento locale del Piano Nazionale Scuola Digitale voluto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le giornate dal titolo Strade Future 4.0 #FuturaCaltanissetta #PNSD, propongono iniziative formative e confronti per raccontare e approfondire i temi del PNSD con laboratori, biblioteche e atelier aperti alla comunità scolastica, buone pratiche, gare di robotica e di innovazione, hackathon e concorsi per le scuole. Futura Caltanissetta coinvolgerà in maniera dinamica e originale alunni, docenti e cittadinanza sul tema dell’innovazione digitale e si svolgerà simultaneamente in ben 6 siti della città.

All’evento saranno inoltre presenti:

Teresa Cucinotta, Prefetto

Giovanni Ruvolo, Sindaco di Caltanissetta

Simona Montesarchio, Direttrice Generale Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Pasquale Tornatore, Assessore alla cultura

Patrizia Agata Fasulo, Direttore Provinciale Ufficio Scolastico Regionale

Irene Collerone, Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ruggero Settimo

Laura Zurli, Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore Sebastiano Mottura

