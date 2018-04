CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha disposto per la giornata di domenica 15 aprile 2018 la chiusura in via precauzionale delle ville comunali e del cimitero “Angeli”.

La decisione è stata assunta a seguito di un nuovo avviso di condizioni meteo avverse emanato dal dipartimento regionale della Protezione civile per la giornata di domenica.

“Persistono da venti forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte”, si legge nel bollettino.

Il sindaco rinnova l’invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione nelle prossime ore e per tutta la giornata di domenica, evitando di sostare le automobili nei pressi di alberi ad alto fusto e di impianti pubblicitari e di prendere tutti gli accorgimenti possibili per evitare la caduta di oggetti dall’alto a causa del vento.

