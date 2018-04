CALTANISSETTA – Nell’ambito delle manifestazioni previste nella kermesse “Aspettando la maglia rosa”, i commercianti del centro storico di Caltanissetta – per l’intera giornata di domenica 29 aprile – osserveranno l’orario di apertura delle attività commerciali, aderendo alle iniziative promosse in attesa della sesta tappa del Giro d’Italia fissata per il prossimo 10 maggio.

«Gli eventi richiameranno tanti appassionati, curiosi e sportivi nel centro storico del capoluogo – dice il presidente di Federmoda Caltanissetta, Antonio Gumina -. Un’occasione che rappresenta un volàno per il commercio locale: l’auspicio dei negozianti, infatti, è quello di incentivare le vendite e rilanciare i consumi. La tappa del Giro d’Italia rappresenta sicuramente una vetrina per il nostro centro storico che, grazie ai riflettori dei media nazionali e internazionali puntati sulla nostra città, potrà valorizzare e far apprezzare il patrimonio architettonico e culturale ai potenziali turisti che potranno tornare nella nostra città anche a riflettori spenti

Mi piace: Mi piace Caricamento...