CALTANISSETTA – L’Associazione Culturale Motus, organizza per domenica 15 Aprile alle ore 9,00 presso la sala convegni del C.O.N.I di Caltanissetta un convegno sul recupero della deambulazione dal titolo “Dalla contrazione muscolare all’organizzazione del sistema”.

Come afferma il dottor Giancarlo Randazzo (nella foto) fondatore dell’Associazione Motus: “Il convegno rientra in quello che è un percorso formativo che da tempo l’Associazione Culturale Motus sta portando avanti e che ha visto di volta in volta il coinvolgimento di tutte quelle discipline che sono strettamente legate alla riabilitazione”

Sarà discusso quello che è il recupero della funzione della deambulazione e come la patologia ortopedica (protesi d’anca e ginocchio) e neurologica (ictus) ne alteri la propria organizzazione.

L’evento avrà come relatori: il Dott. Casimiro Grassi (fisiatra); Dott. Gaetano Gueli (fisiatra); Dott. Giancarlo Randazzo (fisioterapista); Dott. Massimo Siracusa (Ortopedico)

