CALTANISSETTA – Salem Kuija, marocchino di 39 anni, responsabile dello sfregio una ragazza nissena, ha ricevuto una nuova condanna a 8 mesi in appello per il tentato furto di una vettura. Kuija, infatti, era stato colto in flagrante dai carabinieri in via Redentore nel luglio 2015 mentre cercava di far partire una Dacia collegando i fili dell’accensione. Kuija è attualmente detenuto nel carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, a seguito della condanna a 6 anni e 8 mesi per lesioni aggravate dopo la folle notte del 4 settembre di tre anni fa, quando una giovane nissena rimase sfregiata dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata dall’extracomunitario.

