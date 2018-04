CALTANISSETTA – La formazione della commissione Mercato settimanale presso il Comune di Caltanissetta è il passaggio fondamentale per portare a compimento il progetto di trasferimento da Pian del Lago a via Ferdinando I.

Allo scopo di procedere all’insediamento, il Suap e la Direzione Lavori pubblici del Comune hanno indetto per giorno 26 maggio le elezioni dei quattro rappresentanti degli operatori del Mercato settimanale che andranno a comporre la commissione. Alla consultazione possono candidarsi e partecipare gli operatori regolarmente assegnatari di posteggio presso lo stesso mercato. Sul sito del Comune è possibile reperire il modulo per la candidature che confluiranno in un’unica lista. Ad esprimere la preferenza, giorno 26 maggio dalle 9,00 alle 11,00 potranno essere gli operatori commerciali del mercato, presentando documento d’identità e copia di autorizzazione per il posteggio concesso. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 11 maggio 2018 al Suap, tramite Pec all’indirizzo suap@pec.comune.caltanissetta.it .

“La commissione Mercato, prevista dal regolamento comunale, dovrà tra le altre cose, esprimere un parere obbligatorio sull’ipotesi di trasferimento del mercato settimanale. Per tale motivo le elezioni dei rappresentanti degli operatori commerciali rappresentano un passaggio propedeutico fondamentale per procedere con il progetto voluto dall’amministrazione comunale e dagli operatori economici”, afferma l’assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Guarino.

“Il trasferimento del mercato settimanale del sabato in un quartiere più centrale può rappresentare un’opportunità per gli operatori economici, mantenendo in vita all’interno della nostra città una forma di commercio che vanta salde tradizioni”, afferma il sindaco Giovanni Ruvolo.

L’avviso pubblico per l’elezione della Commissione mercato settimanale, con relativi link a documenti e indirizzi di posta elettronica, è consultabile sul portale on line del Comune di Caltanissetta: www.comune.caltanissetta.it

