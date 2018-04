CALTANISSETTA – Giovedì 12 aprile, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, presso la Sala Conferenze dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, in Contrada Bagno, si terrà il convegno dal titolo “La famiglia in un’epoca di transizione. Le risposte”.

Il convegno si articolerà in due parti. La prima fase dell’incontro vedrà gli interventi di Mariella Ippolito, Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, del Sac. Vincenzo Sorce, Fondatore e Presidente dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” e di Umberto Nizzoli, psicologo, psicoterapeuta e Supervisore Scientifico dell’Associazione, nei loro interventi presenteranno e parleranno della centralità e della importanza del ruolo della famiglia nella società odierna. La seconda parte sarà dedicata a sei laboratori tematici ai quali sarà possibile iscriversi prima dell’inizio effettivo del convegno: 1) Il lavoro di rete per la famiglia diretto da Carlo Campione, Assessore alle politiche sociali, del Comune di Caltanissetta; 2) I servizi per i minori e la famiglia diretto da Pietro Andrea Cavaleri, psicologo e psicoterapeuta dell’Associazione; 3) Il ruolo della scuola in rapporto con la famiglia diretto da Giovanni Bevilacqua, Preside del Centro Provinciale d’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), di Caltanissetta; 4) La famiglia e i servizi sanitari diretto da Marcella Santino, Direttore Sanitario ASP2 di Caltanissetta; 5) Prepararsi a essere famiglia, l’informazione e la formazione per una procreazione responsabile diretto da Giovanna Garofalo, responsabile Centro di genetica medica dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”; 6) La famiglia e la prevenzione delle dipendenze patologiche diretto da Angela Sardo, direttrice della Comunità “Terra Promessa”- ACFR.

Un momento importante quello di giorno 12 tanto per l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, quanto per la città di Caltanissetta, un incontro dove diverse realtà e figure professionali si troveranno unite nel trattare un tema vasto e a tratti complesso come quello della famiglia cercando e trovando insieme “le riposte” per rinforzare l’idea di famiglia intesa come centralità e fulcro della nostra società.

