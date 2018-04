CALTANISSETTA – Un bel finale di stagione per i cestisti nisseni guidati da coach Galiano che grazie a questa vittoria hanno consolidato il secondo posto in classifica nel campionato interprovinciale U 13. Nonostante l’assenza di qualche giocatore e le non buone condizioni fisiche di qualche altro , l’Airam Basket Caltanissetta conquista una sofferta ma meritata vittoria battendo al Palacannizzaro il Basket Ribera per 54 a 40.

L’incontro è stato molto equilibrato, i cestisti nisseni trascinati dalla solita bella gara di capitan Mattia Talluto che ha realizzato 24 punti, hanno sfoderato una buona prestazione, La Marca e La China hanno infilato 3 bombe da tre che sono state fondamentali per tenere a distanza i mai domi agrigentini. Ottima la prova di Dorato che nel corso della stagione ha costantemente migliorato il suo rendimento difensivo e offensivo con ben 10 punti a referto, da sottolineare anche la prestazione di Palermo che sebbene con poco allenamento sulle gambe è riuscito a tenere bene il campo con 8 punti realizzati.

Coach Emilio Galiano soddisfatto della stagione che volge a termine: “siamo riusciti a chiudere il campionato con una sofferta ma meritata vittoria, purtroppo abbiamo avuto diversi ragazzi infortunati ed alcune assenze importanti che, sicuramente ci hanno reso il finale di stagione più complicato, nel complesso il bilancio è pienamente positivo abbiamo chiuso un campionato molto equilibrato e con tante squadre ben attrezzate , riuscendo ad ottenere un secondo posto alle spalle della Fortitutdo Ag. formazione contro la quale abbiamo perso in casa dopo un tempo supplementare, a dimostrazione del buon livello del nostro gruppo a cui faccio i complimenti” .

(FOTO, in piedi da sinistra:La Marca Giuseppe, Amico Andrea, Palermo Antonio, Saia Edoardo, Bruno Silvio, Ferrara Salvatore, Galiano emilio (Coach). Accosciati: La China Mattia, Martorana Matteo, Castelli Gianbattista, Curcuruto Francesco , Talluto Mattia)

