CALTANISSETTA – Non conosce pace il bar “Clare Cafè” di via R. Settimo nel capoluogo nisseno, derubato per la terza volta in pochi giorni: questa volta bottino di poco più di 600 euro più alcuni tagliandi del gratta&vinci I malviventi hanno sempre usato la medesima modalità, ossia sfondare la vetrata d’ingresso. Sul posto le forze dell’ordine per indagare sul crimine: acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza. Nei precedenti due furti i criminali hanno, cumulativamente, razziato oltre mille euro (tra contanti e tagliandi vari).

