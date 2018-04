CALTANISSETTA – Mercoledì 25 aprile si svolgerà il secondo appuntamento previsto nel ricco calendario della manifestazione sportiva diffusa “Aspettando la maglia rosa”.

Questa volta si tratterà di una passeggiata ciclistica proposta da Inner Wheel e Panatlon in collaborazione con MTB OPEN.

“In sinergia con l’amministrazione comunale e gli assessori allo sport Carlo Campione e alla

formazione Pasquale Tornatore, abbiamo deciso di coinvolgere anche le scuole nel nostro programma sportivo” ha spiegato il coordinatore di Aspettando la maglia rosa Lillo Rivituso. A scuola, infatti, devono essere insegnate non soltanto le materie teoriche e attività sportive ma anche sane abitudini di vita. Una passeggiata all’aria aperta, possibilmente in compagnia di genitori e amici, rientra in questo schema formativo.

“La partecipazione è libera e aperta a tutti coloro i quali vorranno vivere questa esperienza

cittadina. La passeggiata ciclistica è stata organizzata coinvolgendo gli istituti comprensivi di Caltanissetta come attività di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile – ha spiegato la presidentessa dell’Inner Wheel Daniela Cavaleri -. Sono state coinvolte, in particolare, le scuole che hanno partecipato al concorso del progetto educativo organizzato dal Giro d’Italia nelle tappe interessate dalla corsa Rosa. Si tratta delle scuole Leonardo Sciascia, Lombardo Radice, Santa Lucia, Don Milani e Martin Luther King”.

“Questa è un’iniziativa di aggregazione e socialità molto importante – ha concluso il presidente Panathlon Marcello Tornatore – e ringraziamo tutti i parner di questo evento per averci coinvolto nel progetto che ci auguriamo possa incentivare la voglia di muoversi in modo alternativo”.

L’appuntamento è previsto per le 9 in piazza della Repubblica. Dopo la partenza, prevista per le 9.30, la carovana composta da adulti e bambini proseguirà per via Galilei, via Fra Giarratana, via Catania, via Rosso di San Secondo, ponte verga, via rosso di San Secondo, via Calabria, piazza Martiri d’Ungheria, via Catania, via Luisa Moncada, via Turati, Via Ferdinando I, via Trigona della Floresta, Via Romita, via Ferdinando l, Via Don Minzoni, via Salvo D’Acquisto, via Don Minzoni, Via Fra Giarratana, Via Carlo Pisacane, via Fra Giarratana, via don Minzoni, via Luisa Moncada e rientro in piazza della Repubblica verso le 12.30.

Lungo il percorso saranno incrociate 7 scuole: I.P.S.I.A G.Galilei, G. Verga, liceo“Ruggero Settimo, Lombardo Radice, Don Milani (sede centrale e plesso Gianni Rodari) e Rosso di San Secondo.

Il comitato Aspettando la maglia rosa ricorda che la partecipazione è gratuita ma all’appuntamento ciascun partecipante dovrà arrivare munito della propria bicicletta e del casco protettivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...