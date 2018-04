CALTANISSETTA – Aspettando la maglia rosa coinvolge sempre più cittadini Sempre più Nisseni stanno riscoprendo il piacere di vivere una sana giornata di sport o di fermarsi, a bordo pista, a osservare gli atleti impegnati in dimostrazioni o gare atletiche.

Un’energia catalizzante che il 25 aprile ha portato oltre 150 bambini e le loro famiglie a vivere una passeggiata ciclistica cittadina organizzata in sinergia MT OPEN, i club service Inner Wheel e Panathlon e il prezioso supporto del Comune di Caltanissetta.

Lungo il percorso, pianificato per incontrare ben 7 scuole di ogni ordine e grado, adulti e bambini hanno avuto l’opportunità di comprendere i benefici della mobilità sostenibile.

“La cosa più bella è stata quella di vedere le persone riappropriarsi della propria città” ha commentato l’assessore allo sport Carlo Campione che in questa giornata di festa, insieme ai suoi “colleghi assessori” Giovanni Guarino e Pasquale Tornatore, ha preso la sua bicicletta, il casco protettivo, e si è messo a pedalare insieme a tanti altri cittadini.

La responsabilità di guidare il corteo lungo oltre un chilometro l’ha assunta Gerlando Scrofani. Il ciclista, però, non si è fermato a questo ruolo di condottiero ma ha sensibilizzato tutta la sua squadra, il Team Lombardo, per avvolgere la folla di ciclisti e mantenere compatto il gruppo. La sicurezza stradale, infatti, è una delle tematiche promosse dal nostro comitato e dal Giro d’Italia.

Molto soddisfatti della grande partecipazione anche Massimo Scibetta e Lillo Rivituso, rispettivamente il presidente e il coordinatore di Aspettando la maglia rosa. “Abbiamo accolto con grande piacere la sfida dell’amministrazione comunale e abbiamo riunito oltre 50 realtà sportive per esibizioni diffuse e programmate in tre lunghe settimane di eventi – hanno commentato i due sportivi -. Vedere tanta gente rispondere al nostro appello ci ha dimostrato che la nostra città è ancora viva e può offrire grandi soddisfazioni”. Il passaggio della tappa del Giro d’Italia – come hanno più volte ribadito tutti gli attori coinvolti – non deve rimanere come un semplice cammeo nel calendario degli eventi locali bensì uno sprone a fare sempre più e sempre meglio.

Il calendario di Aspettando la maglia rosa, però, non è ancora finito ma, al contrario sta quasi raggiungendo il “giro di boa”.

A seguire si presenta il ricco e variegato calendario di questo weekend che include, tra le altre, una gara

Fuoristrada Marathon Regionale.

SABATO 28 e DOMENICA 29 APRILE

PALESTRA COMUNALE

VIA REAL MAESTRANZA

Dalle 9:00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Torneo organizzato dall’ASD TENNIS TAVOLO

SABATO 28 APRILE

Campi di tennis di VIA LEONE XIII

Dalle 9.00 alle 20.00

Torneo organizzato dall’ASD METI

PALACANNIZZARO

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Esibizione di Danza sportiva in compagna delle scuole e associazioni:

ASD L&V DANCE

BEAUTIFUL DANCE SIRACUSA

GIULIA JONIA DANCE

ASS. CALTANGO SOCIAL CLUB

ASD A PASSO DI DANZA

ASD QUEEN LATIN DANCE

SCARPETTE ROSSE

FULL DANCE ACADEMY

CENTRO SPORTIVO POL. FALCO

ASD HAPPY DANCE

ASD WE LOVE DANCE

MICHAEL DANCE

DOMENICA 29 APRILE

Lungo la città

Dalle 9:00 alle 11:30

SFILATA di AUTO, MOTO E VESPE.

Ritrovo in Piazzale Bloy.

La partenza è fissata per le ore 8.00

Percorso:

Sfilata lungo via E. Vassallo, via Chiarandà, viale Regina Margherita, corso Umberto.

Sosta in piazza Garibaldi (dalle ore 8,30 alle 10,30).

Sfilata corso Umberto, via Maddalena Calafato, via Rosso di San Secondo, viale della Regione, rotatoria

rosa dei venti, viale della Regione, rotatoria, via Leone XIII, via Catania, via Rosso di San Secondo, via

Elena, via Rochester, via Bloy.

Fine sfilata Piazzale Bloy.

Parteciperanno:

FIAT 500 CLUB SICILIA

VESPA CLUB CALTANISSETTA

VESPA CLUB DEL TRITONE

MOTOCLUB SCIABBARASI

Sempre DOMENICA 29 APRILE

Dalle 9:00 alle 14:00

CORSO UMBERTO

GARA FUORISTRADA MARATHON REGIONALE

Con la partecipazione di

ASD SPECIAL BIKERS TEAM

PIAZZA GARIBALDI

DIMOSTRAZIONI SPORTIVE curate da

ASD GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO

G.R. FIPR PESISTICA

GNCB CALCIO BALILLA

COBISITEAM tennis disabili

ATRIO PALAZZO COMUNALE

Mostra storico fotografica sul Giro d’Italia organizzata dal Liceo scientifico a indirizzo sportivo Alessandro

Volta

STADIO TOMASELLI

Competizione con gli atleti del RUGBY GIOVANILE della NISSA RUGBY

PALACANNIZZARO

Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Manifestazione curata dalla FEDERAZIONE GINNASTICA GYM SCHOOL

