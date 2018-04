CALTANISSETTA – La delegazione provinciale della FIR e la Nissa Rugby sono pronti ad accogliere tutti gli studenti nisseni, di ogni ordine e grado, e le loro famiglie, domenica 29 aprile dalle ore 9 alle 11 allo stadio “M. Tomaselli”, per l’evento che celebra il passaggio del Giro d’Italia a Caltanissetta denominato “Aspettando la maglia rosa”.

I tecnici federali in collaborazione con lo staff tecnico della Nissa Rugby ASD coinvolgeranno gli studenti convenuti in attività ludico-ricreative legate al gioco del rugby. Iniziativa di promozione legata al mondo della palla ovale per diffondere la conoscenza di questo nobile sport e dei valori ad esso connessi. Attività mirata ai più giovani, anche per dare continuità al performante lavoro svolto dalla società nissena nel corso dell’anno con il progetto “il rugby nelle scuole” che per la conclusione ha visto coinvolti oltre cento studenti di Caltanissetta ed Enna.

In programma inoltre una serie di match, dalla under 6 alla 12, con in campo giovani atleti delle società: Caltanissetta Rugby, Nissa Rugby ed Aquile Enna.