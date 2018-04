CALTANISSETTA – Poco dopo mezzogiorno ha cessato di battere il cuore di Lucia Costa, nissena di 82 anni, ieri sera nel gruppo di fedeli, che si recavano alla veglia pasquale presso la chiesa San Pietro, travolte da un’auto. Insieme alla vittima, altre due donne non più giovani, hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro. Nel frattempo la posizione dell’automobilista, una donna di 61 anni, si aggrava sempre più: ormai appare inevitabile l’imputazione per omicidio stradale.

