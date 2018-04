CALTANISSETTA – Continuano le iniziative degli “Amici del Rapisardi”, l’associazione nata 10 anni fa da un’idea di un gruppo di studenti degli anni 60 dell’Istituto Tecnico Commerciale per i geometri”” Mario Rapisardi”. L’associazione, formata da circa 90 soci, è stata costituita per poter mettere in atto iniziative sociali e ricreative quali conviviali, gite, serate danzanti e creare borse di studio per gli studenti meritevoli dell’Istituto per Geometri e per Ragionieri. Quest’ultima iniziativa viene messa in atto puntualmente dall’anno 2008. Nei primi mesi di quest’anno ha già organizzato delle conviviali e una divertente serata in occasione del carnevale (giovedì grasso).

Giovedì 12 aprile in programma una visita al palazzo Moncada per ammirare l’importante mostra dei vestiti dell’800, farà da guida Irene Bonanno, la serata si concluderà con un”Giro pizza”.

L’8 maggio, invece, in calendario una gita a Realmonte nella famosa miniera di sale.

