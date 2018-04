CALTANISSETTA. Un corso di alta formazione di cucina rivolto ai degli istituti alberghieri delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna (nella foto). E’ quello che s’è svolto nell’Istituto Professionale Alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco”, di cui è dirigente scolastica la prof.ssa Giuseppina Terranova. L’evento é stato organizzato dalla scuola di alta cucina italiana “Alma” con i docenti di cucina Giovanni Chianetta e Antonino Fallito. Lo chef esecutore é stato Andrea Ruisi, docente della scuola italiana di alta formazione Alma, collaborato dalla nutrizionista del gruppo docenti Alma, la dott.ssa Consuelo Vecchio. Lo chef ha realizzato due menù, dall’antipasto al dolce, mentre la dott.ssa ne ha spiegato tutti i valori nutrizionali. Tra i presenti anche la dirigente dell’Istituto professionale Alberghiero “Sen. Angelo Di Rocco”, la prof.ssa Giuseppina Terranova, che ha aperto il corso evidenziandone l’importanza per la scuola e sostenendo che eventi di questo genere contribuiscono alla crescita professionale dei docenti, ma anche allo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità degli alunni. Nel gruppo dell’Alma erano presenti il dott. Paolo Vetri, ma anche il dott. Francesco Barbarino ed il direttore generale dell’Alma, il dott. Boezzo. Per la cronaca, tra i piatti inseriti nei due menù, anche un’autentica prelibatezza come la scassata. Si tratta di un’alternativa alla tradizionale cassata in quanto nella scassata è la verdura candita a prendere il posto della frutta candita, con pomodori secchi, olive nere, carote e zucchine candite. Come antipasto è stato proposto un tocchetto di vitello cotto a bassa temperatura con una sfera di tonno mantecato con capperi e olive, mentre come primo piatto passatelli ai grandi antichi con frutti di mare cotti a bassa temperatura e secondo con calamari ripieni di bieta, uva passa e pinoli con il sugo nero.

