CALTANISSETTA – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di sabato 14 aprile dove in Sicilia sono previste forti raffiche di vento fino a burrasca forte.

Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, sentito l’assessore con delega alla Protezione civile, Giuseppe Tumminelli, ha disposto per la giornata di sabato la chiusura di ville e parchi comunali in via precauzionale.

“Dalle prime ore di sabato 14 aprile, e per le successive 24-30 ore – si legge nell’avviso del dipartimento regionale di Protezione civile – si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte”.

La cittadinanza è invitata a prestare la massima attenzione durante tutta la giornata di sabato e fino alle prime ore di domenica. Tra le altre cose evitando di sostare le automobili nei pressi di alberi, si trovino essi in spazi pubblici o privati e prestando la massima attenzione per eventuali cadute di oggetti dall’alto a causa del vento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...