Ancora un altro appuntamento canoro a livello nazionale per l’Accademia Amici del Canto di Giuseppe Giordano che il 21 e il 22 aprile sarà di scena alle semifinali concorso Vocine nuove di Castrocaro con quattro allieve junior: Ballaera Miriana, Bordonaro Maria Sofia, Scarfia Eleonora e Ventura Alessia sono state selezionate nella tappa casting siciliana e precisamente a San Giovanni La Punta presso la Star Production di Roberta Mazzullo, proprio dalla patron di Vocine, Catia Conficoni.

Il superamento della semifinale potrebbe schiudere le porte dell’appuntamento conclusivo in programma il 19 maggio: i vincitori si esibiranno a Sanremo Doc 2019.

Prevista anche una giornata formativa con alcuni artisti scelti per l’occasione.

Grande soddisfazione per tutta l’Accademia e soprattutto per la loro insegnante Martina Priscilla Giordano che ha preparato le allieve al meglio ed ha commentato: “E’ una grande opportunità, si esibiranno su un grande palco in un concorso nazionale con ragazzi provenienti da diverse città d’Italia”. Alcune delle allieve già “rodate”, lo scorso anno, hanno avuto l’opportunità di esibirsi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per la fase conclusiva del concorso “Sanremo Junior”.