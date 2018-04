Il 2 maggio 2018 avrà inizio un Corso di formazione per i volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – destinato ad ampliare il servizio ABIO presso la Pediatria del Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta

Il Corso si svolgerà presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero Sant’Elia in Via Luigi Russo a Caltanissetta.

Il primo incontro sarà realizzato il 2 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00; l’incontro successivo, della durata di 3 ore e mezza, si svolgerà il 3 maggio 2018 solo su appuntamento (in orario da stabilire al termine del primo incontro) presso la Casa delle Culture e del volontariato in Via Xiboli, 310.

Il corso è composto di 5 lezioni e precisamente: un incontro informativo, un incontro di selezione – autovalutazione, lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e importanza del gioco, un seminario psico – motivazionale e 60 ore di tirocinio in ospedale

Per partecipare è indispensabile iscriversi.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti uguale a 30.

Informazioni ed iscrizioni

