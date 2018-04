CALTANISSETTA – Si sono svolti domenica 15 aprile presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS gli esami di abilitazione al modulo di Soccorso in Ambulanza degli operatori della Croce Rossa Italiana. La commissione formata dall’Istruttore Ignazio Lacagnina delegato del Presidente del Comitato Nicolò Piave, da Michele Liccardo capomonitore ed istruttore del Comitato di Caltanissetta ONLUS e Vito Carelli inviato dal Comitato Regionale CRI Sicilia in rappresentanza del Coordinamento Regionale TSSA, ha sottoposto ad esame abilitativo i volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 100 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio di trasporto sanitario ed assistenza sanitaria 118 con ambulanza. L’esame, ha visto i 14 candidati volontari svolgere una prova scritta con cinquanta domande a risposta multipla, un esame sulle manovre di rianimazione cardio polmonare ed un esame sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Durante la sessione d’esame presenti il Presidente Nicolò Piave ed il consigliere Laura Russo, sempre più orgogliosi del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria. I volontari che hanno superato l’esame sono: Amico Roxas Federica Giulia, Branca Francesco, Bunoni Francesco, Carletta Alex, Cianci Noemi, Dell’Aiera Sonia Maria, Fasciana Teresa Maria Grazia, Marchese Andrea Maria, Miserendino Claudio, Mulone Martina, Ribellino Simone, Timperanza Carlo, Vella Angelamarianna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...