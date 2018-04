CALTANISSETTA – La Prefettura ha reso noto il programma delle celebrazioni per il 73° anniversario della Liberazione d’Italia di mercoledì 25 aprile. L’appuntamento è fissato per le 9,30 presso il Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita con lo schieramento del picchetto d’onore interforze, l’alzabandiera, l’onore ai caduti e la deposizione della corona d’alloro da parte del prefetto.

La manifestazione sarà animata dal Corpo bandistico musicale “Giuseppe Verdi” di Caltanissetta che eseguirà l’Inno di Mameli ed altre musiche a tema.

Saranno presenti anche i componenti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e i componenti delle Associazioni combattentistiche locali.

In occasione della Festa della Liberazione, da lunedì 23 a venerdì 27 aprile, la sezione di San Cataldo dell’Assoziazione Nazionale Partigiani, ha allestito una mostra – presso il Palazzo del Libero Consorzio comunale (ex Provincia regionale) che potrà essere visitata nelle ore antimeridiane.

Mi piace: Mi piace Caricamento...