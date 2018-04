CALTANISSETTA – Si divertiva a “centrare” le auto in sosta con una fionda, un nisseno di 51 anni, Emanuele Mangione: l’uomo è finito sotto processo per danneggiamento. L’imputato, nel giugno 2016, in via Re D’Italia a Caltanissetta, armato di fionda, per trascorrere un pomeriggio, decise di utilizzare le auto parcheggiate come bersaglio: in un caso, ruppe il finestrino di una Fiat 600. Il gesto dell’improvvisato cecchino fu immortalato da alcune telecamere di sorveglianza della zona e dunque fu immediatamente accertata la responsabilità dell’imputato.

